San Benedetto del Tronto: giovane mamma di 27 anni muore in un incidente al luna park

Una giovane mamma di 27 anni e' morta ieri sera in un incidente in un luna park a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, poco dopo le 23. La ragazza e' precipitata da circa 20 metri nel vuoto, dopo essere salita su una delle attrazioni. Con lei - secondo alcune testimonianze - c'era un ragazzo. Entrambi, stando ai primi accertamenti, sembra fossero assicurati ai rispettivi supporti. Sul posto sono giunti in breve i sanitari ma per la giovane non c'era gia' piu' nulla da fare. La Procura della Repubblica di Ascoli Piceno ha disposto il sequestro della giostra, una capsula gravitazionale.