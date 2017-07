Problemi su alcuni recapiti telefonici della Gendarmeria ma il 112 e il 113 funzionano regolarmente

Informazione di servizio

Da questa mattina, per un problema tecnico, non funzionano i numeri della gendarmeria 0549-888888 e 0549-888060. Nella giornata di domani sarà ripristinata la normale funzionalità. Per le richieste di intervento funzionano regolarmente il 112 e il 113, così come lo 0549 887777.