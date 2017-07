Riccione: al parcheggio del Cocoricò malfattori rubano cellulare a 17enne e uno la palpeggia

Questa notte i Carabinieri di Riccione, alle ore 00.45, sono intervenuti al parcheggio del Cocoricò, famosa discoteca riccionese, dopo essere stati chiamati da una ragazza di 17 anni, C.V. le iniziali, originaria di Padova.

La giovane, accompagnata dal fidanzato, si accingeva ad entrare nel locale quando si è accorta che le mancava il cellulare, un iPhone 7, dalla sua borsa. Poco dopo due uomini, M.K. di 33 anni e H.A. di 36, le si sono avvicinati, chiedendole la somma di 100€ per vedersi restituire il proprio telefono.

Il fidanzato della 17enne ha dato ai malfattori la somma richiesta, ma questi non si sono accontentati e M.K, pregiudicato marocchino, ha baciato e palpeggiato la ragazza, che ha prontamente contattato l’addetto alla sicurezza della discoteca e poi i Carabinieri.

I militari sono intervenuti subito e sono riusciti a bloccare i due malfattori, H.A. veniva trovato in possesso di 7.4 gr di Hashish .

M.K., che nel tentativo di darsi alla fuga ha colpito con calci e pugni i Carabinieri, è stato arrestato per reato di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale e deferito in stato di libertà per violenza sessuale.

H.A. è stato tratto in arresto per estorsione e indagato in stato di libertà per detenzione di stupefacenti.