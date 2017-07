Le luci accese in spiaggia non bastano, Oasi Confartigianato ribadisce l'importanza dei controlli

“Le luci dei bagnini rimangano accese dal tramonto all'alba”. Il monito del questore di Rimini, Maurizio Improta, affinché gli operatori della spiaggia si attengano al rispetto dell'ordinanza balneare del Comune di Rimini per questioni di sicurezza, ha suscitato una raffica di reazioni. “E' uno sforzo inutile senza un adeguati servizio di forze dell'ordine” secondo Oasi Confartigianato, che ritiene utile l'ordinanza al fine della sicurezza ma che da sola non può bastare, soprattutto in alcune zone della spiaggia di Rimini, dove continuano ad avvenire episodi come quelli della notte scorsa. L'importanza dell'ordinanza sottolineata da Confcommercio, che con una lettera ha ricordato ad inizio stagione ai propri associati di rispettarla “il mancato rispetto – ricorda il questore- da un lato costituisce humus fertile per la commissione di reati dall’altro, oltre a peggiorare le condizioni in cui sono chiamati a operare a lavorare tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia, incide negativamente sulla percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Un’idonea illuminazione può rappresentare uno strumento efficace per sottrarre spazi di azione a ladri e delinquenti”.