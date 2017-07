Pesaro: 15enne ruba auto e furgone e crea il caos per sfuggire a polizia a carabinieri finché si ribalta

Voleva fare qualcosa di diverso dal solito. E c'è riuscito. Un ragazzino di 15 anni di Pesaro ha rubato due giorni fa un'auto in città, una Fiat Punto, ha caricato due suoi amici e tutti insieme sono andati in Romagna. Poi, a San Giovanni in Marignano, hanno finito la benzina. Ma era ormai tardi e hanno passato la notte lì. Ieri mattina, per tornare a Pesaro, hanno adottato lo stesso sistema, puntando però un furgone. Hanno visto che aveva le chiavi, e ci sono saliti. Il 15enne si è messo alla guida ed è partito verso Pesaro senza sapere che quel mezzo era stato rubato alla ditta Cecconi ristorazione di Osimo l'undici luglio scorso. Accompagnati i due amici a casa, il ragazzino ha incrociato una macchina della polizia che gli ha dato l'alt. Infatti dalla banca dati avevano visto che il mezzo era rubato. Ma il ragazzino si è tutt'altro che fermato. Ha accelerato saltando semafori, precedenze, rotatorie, sensi vietati, e generando il panico tra gli automobilisti, costretti a scansarsi per evitarlo. La polizia, pistole in vista con sirene e lampeggianti, ha inseguito il Daily per diversi chilometri fino a dirottarlo in una stradina di campagna a Villa Fastiggi dove hanno sparato (mirando alle gomme) per fermarlo. Riuscendoci. Il mezzo infatti si è ribaltato. Portato in ospedale per le medicazioni, il 15enne è stato posto agli arresti domiciliari. Risponde di una serie di reati, dal furto alla resistenza. I genitori, convocati in questura, sono sotto choc. Erano convinti che il ragazzo fosse ancora dormire a casa di un amico.