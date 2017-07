Yara Gambiasio: Corte d' assise conferma ergastolo per Bossetti

Dopo oltre 15 ore di camera di consiglio, i giudici della Corte d'assise d'appello di Brescia hanno confermato l'ergastolo a Bossetti per l'omicidio di Yara. In lacrime lui e la moglie. I legali del muratore parlano di "clamoroso errore giudiziario e annunciano ricorso in Cassazione. "Giustizia è stata fatta", afferma invece l'avvocato di parte civile.