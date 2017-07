Tuffo da 12 metri nelle acque basse del lago Azzurro delle due riminesi: medicina d'urgenza per una e dimissioni per l'altra

Non avevano preso le misure le due 26enni, che ieri si sono tuffate nell'area vietata del laghetto Azzurro di Santarcangelo di Romagna

È stata dimessa questa mattina una delle due 26enni riminesi, che nel pomeriggio di ieri si è lanciata dal lago Azzurro dell'ex cava di Santarcangelo da un altezza di circa 12 metri.

L'amica che si è tuffata con lei è ricoverata in medicina d'urgenza: non è in pericolo di vita, ma per le fratture riportate, le sue condizioni restano gravi.

Un tuffo partito per gioco che si è concluso con l'intervento di due ambulanze, un auto medicalizzata, l'elisoccorso e un trasferimento immediato al “Bufalini” di Cesena.

Attimi di paura per il gruppo di amici che incuranti dei divieti di ingresso e di balneazione nell'area, avevano trasformato l'invaso artificiale in una piscina privata.



Silvia Sacchi