A14: incidente tra auto e tir in galleria nei pressi del casello Rimini Sud direzione Ancona

Grave incidente tra auto e tir nella Galleria Covignano

Incidente in A14 al km 126 sud, poco prima del casello di Rimini sud direzione Ancona. Per cause da accertare all'interno della galleria Covignano un'auto con targa italiana si è infilata sotto un tir tedesco. L'abitacolo è stato completamente distrutto nell'impatto. IL ragazzo 36enne, alla guida dell'auto, è gravemente ferito ed è stato trasportato con l'elisoccorso al Bufalini. La prognosi è riservata. Sul posto la polizia stradale e i pompieri. Le telecamere presenti nel tratto potrebbero spiegare l'accaduto. L'autista del camion è stato preso in carico dal 118 intervenuto sul posto.

L'autostrada è stata chiusa e poi riaperta per far atterrare l'elicottero.



