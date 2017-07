Sant'Aquilina: scontro frontale tra due auto, strada chiusa

Uno scontro frontale in via Sant'Aquilina ha visto coinvolte dopo mezzogiorno due auto, una Audi A6 con targa italiana che stava scendendo verso Rimini e una Hyundai station wagon targata San Marino che stava procedendo verso il Titano. Sembra che proprio quest'ultima abbia tentato un sorpasso in una zona con poca visibilità. Al volante una donna di 49 anni. Con le in auto anche un ragazzino di circa 12 anni. Sul posto il 118 e i Vigili del fuoco per liberare gli occupanti dalle due auto. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi. Il traffico deviato.