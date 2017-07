Bimba di 5 anni morta a Rimini: è stata una 'sofferenza degli organi'

Non aveva malformazioni genetiche ma è stata una sofferenza degli organi a procurare il decesso di una bambina di 5 anni, due giorni fa all'ospedale Infermi di Rimini. La piccola, di origine straniera in affidamento a una famiglia di Cattolica, si era sentita male alcuni giorni fa ed era stata portata in ospedale dove le avevano diagnosticato una gastroenterite per poi essere dimessa. Verranno fatti ulteriori accertamenti per valutare se i problemi agli organi potessero essere collegati con il malore di alcuni giorni fa.