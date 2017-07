Rimini: arrestato portiere d'albergo col vizio dello spaccio

Ieri la Squadra Mobile di Pesaro, insieme a quella di Rimini ed il Commissariato di P.S. di Urbino ha arrestato a Rimini un cittadino italiano di anni 44, già noto alle forze dell'ordine, di professione portiere d’albergo, ritenuto coinvolto in un’attività di spaccio di stupefacenti.

Durante la perquisizione, veniva trovato in possesso di due dosi di cocaina del peso complessivo di grammi 3 circa e di 245 euro frutto di spaccio. In casa gli agenti scoprivano 17 grammi di cocaina e un chilo di marijuana oltre a materiale per il confezionamento delle dosi.