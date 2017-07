Rimini: bimba morta, Ausl avvia indagine interna

L'Azienda sanitaria di Rimini, a seguito di riscontri emersi nel corso dell’autopsia sulla piccola di 5 anni morta tre giorni fa, esame svolto di propria iniziativa, ha informato degli sviluppi la Procura della Repubblica. Tra l'altro ha dato avvio a una indagine interna sull’accaduto. Non aveva malformazioni genetiche ma è stata una sofferenza degli organi a procurare il decesso della piccola, di origine straniera in affidamento a una famiglia di Cattolica, si era sentita male alcuni giorni fa ed era stata portata in ospedale dove le avevano diagnosticato una gastroenterite per poi essere dimessa.