Rimini: weekend di lavoro intenso per le Forze dell'Ordine. Numerosi gli arresti

Numerose le persone fermate da Polizia e Carabinieri, nel corso delle attività di prevenzione e repressione di reati predatori e spaccio di stupefacenti.

In manette, per rapina, due peruviani, che nella notte – di fronte ad un ristorante sul lungomare di Rimini – avevano strappato una collana d'oro ad un signore italiano. Indagato in stato di libertà un 20enne del Gambia, trovato in possesso di numerose dosi di maijuana. Si è proceduto all'arresto, invece – visti i precedenti – nei confronti di un tunisino di 27 anni, che aveva occultato lo stupefacente nei pantaloni. Polizia in azione anche a Cattolica, dove – a seguito di un controllo dei dati - un 40enne napoletano, appena giunto in un hotel con la famiglia, è stato bloccato dagli agenti e condotto in carcere: doveva espiare una pena residua di 6 mesi di reclusione. Intensa anche l'attività dei Carabinieri di Rimini, che ieri sera hanno arrestato un giovane tunisino – su cui pendeva un decreto di espulsione – mentre tentava di rubare uno zainetto in un'autovettura. In carcere, per furto, anche un 48enne polacco, ed una rom pluripregiudicata di 37 anni, che – insieme alla figlia minore – è stata fermata subito dopo aver sottratto il portafogli al passeggero di un autobus.