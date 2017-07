Rimini: 15 enne di San Marino picchiata da tre coetanee

Brutta avventura per una 15 enne di San Marino, come riportano i quotidiani riminesi. Nella notte tra sabato e domenica infatti la ragazzina è stata aggredita a calci e pugni da sue coetanee. Tutto è cominciato con uno scambio di insulti, qualche giorno prima, sulle pagine social delle minorenni. All'origine dell'aggressione ci sarebbe la gelosia con le 'attenzioni' della sammarinese verso il fidanzato di una delle tre. Sabato, quando il gruppo l'ha notata, non ha perso tempo, iniziando a picchiarla lungo i viali di Marina centro. la 15 enne ha cercato di sfuggire ed è riuscita a chiamare il padre che a sua volta ha avvisato il 113.