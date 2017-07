Rimini: arrestata rom incinta al nono mese, 42 condanne alle spalle

Questa mattina – a Rimini - è stata processata per direttissima, e successivamente incarcerata, una 36enne rom, di origini bosniache. Ieri, infatti, era stata fermata, insieme alla figlia 17enne, subito dopo aver borseggiato un turista su un autobus. Colpisce – in particolare - la lunga serie di precedenti della nomade; che negli anni ha riportato ben 42 condanne e 19 arresti. La donna, inoltre, è al nono mese di gravidanza, tanto che è già stato preso appuntamento, per domani, per il parto cesareo. Nonostante l'età, ancor relativamente giovane, la donna darà alla luce il suo decimo figlio.