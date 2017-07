Siccità: in arrivo temporali ma è emergenza in 10 regioni italiane

Tornano il fresco e la pioggia; allerta temporali al Nord. Allerta, a seguito di "criticità idrogeologica per temporali" anche sull'Emilia-Romagna, fino a mezzanotte. A lanciarla con codice giallo, la ex fase di attenzione, è la Protezione Civile regionale che evidenzia anche un codice giallo per il vento, sulla costa del Ferrarese e su quella Romagnola nel Ravennate, Cesenate e Riminese.

In tutta Italia è però ancora emergenza siccità, con 2/3 dei campi coltivati a secco: almeno 10 regioni stanno per presentare richiesta di stato di calamità. Acqua razionata a Roma.