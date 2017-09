Rimini: arrestati per droga due fratelli di Savignano

Mercoledì scorso i Carabinieri di Rimini hanno tratto in arresto S. N ed S. A., due fratelli di origini campane ma residenti a Savignano sul Rubicone.

I due uomini, durante una perquisizione, sono stati trovati in possesso di grammi 600,00 (seicento) di hashish. Nel loro appartamento, oltre alla droga, i Carabinieri hanno trovato materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente ed un bilancino elettronico di precisione. La droga, qualora fosse stata venduta al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 15.000,00 Euro.

Questa mattina udienza di convalida: uno dei due fratelli è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari mentre per l’altro è stata applicata la custodia cautelare in carcere.

I Carabinieri continueranno a prestare la massima attenzione al territorio, organizzando periodicamente analoghi servizi al fine di incrementare la percezione di sicurezza tra la cittadinanza e porre in essere una concreta azione di contrasto ai vari fenomeni delittuosi.