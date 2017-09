Caccia militare precipita in mare durante un'esibizione: morto il pilota cesenate

Un velivolo Eurofighter dell'Aeronautica militare si è schiantato in mare durante l'Air Show 2017 a Terracina. L'esibizione del caccia doveva immediatamente precedere quella delle Frecce Tricolori, che ovviamente è stata annullata.

E' morto il pilota, il capitano Gabriele Orlandi, di 36 anni di Cesena. Ad assistere alla scena agghiacciante anche i genitori e la fidanzata del ragazzo che dalla spiaggia stavano seguendo l'esibizione. Uno shock tremendo tanto che la ragazza ha accusato un malore quando ha visto l'aereo precipitare in mare.

I soccorsi sono riusciti a recuperare il corpo del giovane in breve tempo. Ora è stata aperta un'indagine da parte degli organismi dell'Aeronautica Militare per accertare le dinamiche dell'incidente: le ipotesi vanno dal guasto al malore.