Rimini: sarebbe straniero il responsabile del presunto stupro a giovane spagnola

Potrebbe essere identificato nelle prossime ore, dai Carabinieri, l'uomo che – nella notte tra venerdì e sabato – avrebbe abusato di una giovane spagnola, a Rimini in Erasmus. In un primo momento, secondo quanto denunciato dalla giovane ai militari, sembrava che la violenza fosse stata compiuta da due uomini italiani. Il presunto stupro, invece, sarebbe stato compiuto da uno straniero, e consumato in un furgoncino parcheggiato nei pressi di un locale. Gli inquirenti, nel frattempo, hanno raccolto alcune testimonianze e i video di sorveglianza della zona.