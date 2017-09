Studentessa spagnola denuncia stupro a Rimini: carabinieri al lavoro

Ha raccontato di aver conosciuto due uomini in discoteca che hanno abusato di lei, approfittando del fatto che fosse ubriaca.

E' successo a Rimini dove una studentessa spagnola ha denunciato l'episodio ai carabinieri che stanno cercando di ricostruire i fatti e individuare i due uomini, probabilmente italiani, che la ragazza ha accusato.

Dopo i casi che ad agosto sconvolsero la capitale del turismo balneare, un nuovo caso di abusi sessuali torna così a coinvolgere Rimini. Stavolta a denunciare uno stupro è una studentessa spagnola che a Rimini sta facendo l'Erasmus.

La vicenda risale a venerdì sera e i carabinieri di Rimini stanno cercando di ricostruire i dettagli. La ragazza, 20 anni, ha infatti riferito solo alcuni flash, ricordi annebbiati, probabilmente dall'assunzione di alcol. Durante una serata trascorsa in discoteca la ventenne ha detto di aver conosciuto prima un uomo, poi l'altro. Ha trascorso un po' di tempo con loro, bevuto in loro compagnia alcuni drink, poi si sarebbe appartata. Non ricorderebbe la presunta violenza, né avrebbe dato una descrizione dei due uomini.

Al termine della serata in discoteca, la ragazza sarebbe tornata a casa con alcuni amici. Quando si è svegliata ieri mattina la studentessa ha accusato dolore alle parti intime e si sarebbe resa conto di essere stata violentata. E' stata quindi accompagna in pronto soccorso dove i medici hanno riscontrato lievi lesioni esterne che non escluderebbero però una possibile violenza sessuale.

La denuncia è ora all'attenzione dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire quello che è successo all'ora della presunta violenza, probabilmente attorno all'una, senza trascurare, come si apprende in ambienti investigativi, nessuna pista.