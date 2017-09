Perseguita ex moglie e picchia suocero: arrestato 39enne

Non avrebbe dovuto avvicinare più l'ex moglie o frequentare gli stessi posti della donna e invece, disubbidendo all'ordine del giudice, ha continuato perseguitarla arrivando ad aggredire anche l'ex suocero.

Un 39enne residente a Rimini è stato arrestato questa mattinata, dai Carabinieri. L'uomo già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa per i reati di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori, è stato portato in carcere in esecuzione ad un provvedimento di aggravamento della misura.

E' da 5 anni che il 39enne, particolarmente geloso e possessivo, aggredisce e picchia la moglie. Ma la donna, volendo tenere unita la famiglia, lo ha denunciato solo un anno fa, decidendo di separarsi.

In seguito alla denuncia, il giudice ha emesso prima la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa e poi dopo che il 16 settembre scorso l'uomo ha aggredito l'ex suocero, il gip ha emesso l'ordine di arresto.