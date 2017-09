Presunto stupro Rimini: uno studente argentino si è presentato spontaneamente

Il suo è stato un racconto "coerente, particolareggiato e il giovane è sembrato calmo e tranquillo": resta però denunciato dalla studentessa spagnola e quindi indagato per violenza sessuale. I carabinieri di Rimini e il magistrato Luigi Sgambati ieri pomeriggio hanno identificato e interrogato un uomo, un giovane di origine argentina, che avrebbe avuto il rapporto sessuale con la studentessa Erasmus nei pressi di un locale notturno di Rimini venerdì notte. In un angolo buio del retrobottega, per l'esattezza, e non su un furgoncino come indicato inizialmente da qualche testimone sentito dai carabinieri. L'argentino sarebbe stato visto anche dal personale del locale subito dopo in compagnia della stessa spagnola in atteggiamenti amichevoli. Agli addetti del locale, la ragazza avrebbe però chiesto aiuto per ritrovare una scarpa persa e di poter avere la pillola del giorno dopo. Insomma stando alle testimonianze sarebbe stato un rapporto con una donna annebbiata dall'alcol. La ragazza infatti continua a sostenere di non ricordare nulla, compreso il rapporto sessuale consumato.