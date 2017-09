Rimini: si aggirava alla “vecchia pescheria” con una pistola giocattolo, denunciato 21enne rumeno

Nella serata di martedì i Carabinieri di Rimini sono stati allertati per la presenza di un giovane che si aggirava all’interno della “vecchia pescheria” con un'arma. Giunti sul posto, i militari hanno individuato il soggetto, un cittadino rumeno di 21 anni, in possesso di una pistola palesemente giocattolo. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria poiché sprovvisto di documenti d’identità. Non del tutto chiare le motivazioni che hanno spinto il giovane ad portare con sé l'arma.



I Carabinieri invitano la cittadinanza a segnalare sempre alle forze dell’ordine situazioni sospette e di potenziale pericolo alla luce del fatto che anche una semplice bravata, nel contesto attuale, rischia di creare elevato allarme tra la cittadinanza.