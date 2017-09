Cattolica: botte e minacce alla ex compagna, 36enne in carcere

Le violenze andavano avanti dal 2014. Ma l'incubo è finito.

“Ti sciolgo nell'acido”, era la minaccia che il suo ex le rivolgeva sotto dipendenza da eroina. Denti rotti, lesioni a un timpano, un'aggressione in auto con un morso sulla pancia: è la serie di violenze a cui era sottoposta una 32enne della Valconca per mano del suo compagno, un operaio 36enne.



Un incubo che ora è finito con l'intervento dei carabinieri che hanno arrestato l'uomo per stalking, maltrattamento in famiglia e minacce. Le violenze andavano avanti dal 2014.



Ma il loro rapporto si è chiuso il 31 agosto dopo un pugno in faccia e una prognosi in ospedale di 30 giorni. Ad incastrare l'uomo c'è un filmato che la vittima è riuscita a girare con il cellulare durante l'ultima aggressione. Poi l'intervento dei militari. Ora il 36enne è in carcere.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Marco Califano, comandante dei Carabinieri di Riccione