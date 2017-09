Tangentopoli: revocate tutte le misure restrittive a Gabriele Gatti

Gli avvocati di Gabriele Gatti confermano la notizia filtrata dal tribunale e pubblicata da l'Informazione sulla decisione dei Magistrati inquirenti di revocare tutte le misure restrittive ancora a capo di Gabriele Gatti. La comunicazione è arrivata ieri, e i legali dell'ex Segretario Gatti non commentano. Una attenuazione delle misure cautelari, come l'obbligo di dimora a San Marino, che fa seguito alla revoca, più di un anno fa, della custodia cautelare. Per i giudici inquirenti, dunque, l' ex segretario agli Esteri è libero di muoversi in attesa di sviluppi, anche se le indagini per il filone legato al Processo Mazzini che lo coinvolgono, proseguono.