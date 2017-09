Telefonia: linee in tilt nel centro storico Città, tranciato per errore un cavo

Problemi alle linee telefoniche nel centro storico di San Marino Città. Durante i lavori di ristrutturazione dell'Ufficio Filatelico, tra Via Donna Felicissima e Piazzetta Garibaldi, è stato tranciato erroneamente un cavo telefonico, creando disagi agli utenti. In queste ore Telecom si sta adoperando per rimediare al disservizio e ripristinare al più presto l'operatività.