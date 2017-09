Caso Oddone, Ordine giornalisti attende decisione CEDU

Soddisfatto l'avvocato Pagliai

L'ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna ha accolto la richiesta della difesa di David Oddone e ed ha deciso di rinviare il possibile provvedimento disciplinare per il giornalista condannato a San Marino a 2 anni e 5 mesi per la vicenda della truffa alle assicurazioni.

Prima di esprimere il giudizio di merito la commissione disciplinare, attenderà la pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'Uomo.. “E' stato riconosciuto- ha commentato soddisfatto l'avvocato Stefano Pagliai- come la palese inimicizia tra Oddone ed alcuni esponenti della Polizia civile fosse riconducibile non ad una multa stradale ma all'impegno giornalistico di Oddone, nonché come il processo sammarinese abbia offerto scarse garanzie all'imputato”.