Riciclaggio fondi 'Cosa Nostra', prosegue processo a San Marino

In collegamento skype da Bologna Giovanni Costa

Prosegue a San Marino il processo per il presunto riciclaggio dei fondi di Cosa Nostra. In collegamento skype uno dei due imputati, Giovanni Costa: 64anni, originario di Villabate arrestato a Santo Domingo, estradato ed attualmente detenuto a Bologna dove sconta una condanna di 12 anni. Assente Angelino Coiro, anch'egli 64enne, residente a Molinella. Secondo il giudice inquirente i due imputati avrebbero riciclato e occultato i soldi di 'Cosa Nostra' sotto forma di partecipazione- al 94%- nella compagine di 'costa Costruzioni spa'. All'epoca dello scudo fiscale di Tremonti, Costa tentò un rimpatrio 'giuridico' indicando Angelino Coiro come titolare effettivo della sua partecipazione. L'apertura dell'indagine scaturì da una segnalazione dell'Aif proprio su questa operazione. In aula come testimone sarà ascoltato il direttore dell'aif Nicola Veronesi. Nella udienza di oggi sole le istanze preliminari.