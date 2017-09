Rimini: parrucca e auricolari per l'esame della patente, denunciato

Per superare l'esame di teoria per la patente di guida si è presentato con una parrucca che nascondeva gli auricolari per ascoltare le risposte di un suggeritore. L'esame l'ha superato ma è stato scoperto e denunciato. Lo stratagemma è stato escogitato da un uomo di 36 anni, cinese residente a Rimini, che questa mattina, alla Motorizzazione, ha superato la prova di teoria. Ad insospettirsi del comportamento del 36enne, che non conoscendo bene l'italiano aveva chiesto di poter sostenere l'esame con il sussidio audio, un funzionario della Motorizzazione che ha chiamato la polizia stradale. Gli agenti, con discrezione, hanno sorvegliato lo svolgimento della prova e al termine hanno controllato il candidato e scoperto il trucco. Sono ora in corso accertamenti per individuare eventuali complicità di terze persone, ed in particolare l'identità del possibile "suggeritore", mentre l'autore del fatto, che ovviamente si è visto invalidare l'esame sostenuto, sarà denunciato alla Procura della Repubblica. Oltre alle apparecchiature elettroniche nascoste sotto la parrucca aveva anche due micro auricolari, inseriti in profondità nell'orecchio, tanto che per rimuoverli la polizia ha dovuto chiamare gli infermieri del reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale.