Stalking Gessica Notaro, il PM chiede 9 anni per Tavares

Nove anni di reclusione per aver perseguitato l'ex fidanzata Gessica Notaro. Questa la richiesta del pubblico ministero Marino Cerioni in apertura della penultima udienza del processo a carico di Edson Tavares, il 29enne di Capo Verde accusato di stalking e minacce. L'udienza di ieri davanti al giudice monocratico del Tribunale di Rimini riguarda solo gli atti persecutori, ma Taveres è anche a processo davanti al gup per aver sfregiato la Notaro gettandole addosso dell'acido la notte del 10 gennaio scorso. Per l'aggressione dell'acido la richiesta dello stesso pm Cerioni è stata di 12 anni che andrebbero a sommarsi a quelli chiesti per gli atti persecutori.



Intanto oggi pomeriggio, in piazza Tre Martiri, si terrà un incontro organizzato dalla questura di Rimini contro la violenza sulle donne. Dopo l'incontro, aperto a tutta la cittadinanza, si terrà un aperitivo e la consegna di un televisore, acquistato con una raccolta fondi tra i poliziotti della questura, a una struttura protetta che ospita bambini. L'incontro , che segue la messa per il Santo Patrono della polizia, ricopre un'importanza maggiore visti i fatti di cronaca che hanno interessato il territorio, dall'inizio dell'anno, con L'aggressione con l'acido a Gessica Notaro da parte dell'ex fidanzato, lo stupro di gruppo di Miramare della turista polacca e della transessuale peruviana, e ultimo la presunta violenza ai danni della studentessa spagnola dopo una serata in discoteca.