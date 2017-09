Catalogna: Alberto Negri, Europa a rischio "balcanizzazione"

Abbiamo sentito il celebre giornalista de "Il Sole 24 Ore"

Alberto Negri sottolinea come il separatismo catalano sia esploso con la crisi economica spagnola, e l'opposizione di Madrid a concedere maggiore autonomia, ravvisando in ciò analogie con i prodromi della crisi balcanica degli anni '90. Un processo - quello innescato in Catalogna - che in futuro, secondo il giornalista de "Il Sole 24 Ore", potrebbe coinvolgere anche altre "piccole patrie" d'Europa, come le Fiandre, il Nord Italia, la Sardegna e la Corsica.