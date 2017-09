Catalogna: Guardia Civil blocca sistema conteggio voti, “referendum annullato”



Portavoce del governo catalano: "Domani si voterà"

Inigo Méndez de Vigo, portavoce del governo spagnolo, ha assicurato che il referendum catalano è già stato "annullato" dallo stato di diritto con il blocco del sistema che potrebbe essere utilizzato per il conteggio dei voti e per il voto elettronico. La Guardia Civil è entrata stamattina nel Centro delle Telecomunicazioni (Ctti) del governo catalano e intende rimanervi fino a lunedì.



Il portavoce del governo catalano, il ministro alla presidenza Jordi Turull, ha poi detto che il blitz della Guardia Civil al centro delle telecomunicazioni "non ferma la logistica" del referendum. "Che tutti stiano tranquilli, domani si voterà", ha affermato.