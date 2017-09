Catalogna: tensione alle stelle alla vigilia del voto per l'indipendenza

Quattro persone sono rimaste lievemente ferite, la notte scorsa, dopo che ignoti hanno sparato contro un seggio di Manlleu, con un fucile da caccia. I feriti, che si trovavano sulla porta di una scuola, facevano parte di un gruppo di occupanti dei Comitati di difesa del referendum. Poche ore fa, invece, agenti della Guardia Civil si sono presentati nel Centro delle Telecomunicazioni del governo catalano, dopo che un giudice aveva ordinato la chiusura del sistema di raccolta dati sulla consultazione di domani. Centinaia di catalani, anche intere famiglie, hanno passato la notte nei seggi in diversi centri, per impedire che fossero chiusi dalla polizia. La polizia ha chiesto agli occupanti di liberare i locali entro domani alle 6, ma non è intervenuta per allontanarli. “Se votiamo tutti - ha detto il vice presidente catalano Junqueras -, il premier Rajoy e il Partido Popular cadranno”. Mentre il presidente Puigdemont si è detto “molto deluso”, dall'Ue, per non avere tutelato i diritti civili in Catalogna.