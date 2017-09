Domani Papa in E-R: striscione Casapound Bologna contro il Pontefice

Domani Papa Francesco visiterà Bologna - dopo esser passato per Cesena - e la sezione locale di Casapound non fa mancare la sua critica al Pontefice per la sua presa di posizione sullo Ius soli. Lo fa con uno striscione - appeso a un cavalcavia la scorsa notte - che recita 'Lo Ius soli è spirito cristiano? Bergoglio approvalo in Vaticano!'

"Il motivo del nostro dissenso - spiega CasaPound Bologna in una nota - è la linea di Papa Bergoglio che incoraggia l'immigrazione senza limiti, alla quale sta facendo fronte il nostro paese, e sostiene l'approvazione dello Ius soli alla quale CasaPound è fermamente contraria".

"Viene naturale chiederci come mai -continua il movimento di destra- non accolga in Vaticano i profughi e regali agli stranieri la cittadinanza vaticana, cosa che avrebbe certamente la facoltà di fare. In occasione della sua presenza a Bologna - conclude la nota - non potevamo dunque non esortarlo ad accogliere e regalare la cittadinanza nello Stato del quale è leader, invece che ingerire nelle decisioni della nostra Nazione".