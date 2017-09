Rimini: spari contro l'abitazione di un commercialista. Altri 2 arresti

La Mobile di Rimini ha arrestato un 53enne di Avezzano residente a Ravenna e un 44enne riminese. Sono finiti in manette perchè coinvolti nella vicenda degli spari rivolti verso la casa e l'auto di un commercialista. Il tutto molto probabilmente è collegato ad una attività illecita di compra-vendita di autovetture di grossa cilindrata. Sono stati riconosciuti come il mandante, il 53enne e il co-esecutore materiale, il 44enne. Il primo è stato arrestato in provincia di Verona e il secondo a casa sua di Rimini. La misura segue l'arresto, avvenuto a giugno, dell'esecutore materiale degli spari.



