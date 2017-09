Tamponamento moto-auto a Coriano: grave un 24enne del posto

È stato trasportato al pronto soccorso all'Infermi con il codice di massima gravità un 24 enne di Coriano che nel primo pomeriggio, in sella alla sua moto, ha tamponato una Citroen con targa sammarinese. L'auto transitava su via Marano, direzione Rimini: a circa 50 metri da una rotatoria si è fermata dietro una serie di veicoli in coda, a quel punto la moto - sbucata da una semi-curva – non è riuscita ad evitare l'impatto. Un urto violento, da cui la due ruote è uscita distrutta nella parte anteriore. Non si esclude che il ragazzo sia stato distratto da qualcosa: tra l'altro sembra che in passato avesse già avuto un incidente nello stesso punto. Per il contraccolpo, una bambina - a bordo dell'auto - ha accusato forti dolori al collo. Sul posto, i sanitari del 118 con due ambulanze: il 24enne è stato trasportato all'ospedale di Rimini, mentre la minore al "Ceccarini" di Riccione per accertamenti. Illeso il conducente della Citroen. Per i rilievi di rito è intervenuta, una pattuglia della polizia Municipale. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora.