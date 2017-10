Correntisti di Asset manifestano in piazza della Libertà

Come annunciato nei giorni scorsi, un gruppo di correntisti di Asset Banca si sono presentati questa mattina in Piazza della Libertà, in concomitanza con la cerimonia di insediamento della Reggenza, per una manifestazione pacifica. "Sono sei mesi che abbiamo i conti bloccati - avevano ribadito per voce del rappresentante Bruno Macina - con disagi e aziende che non riescono a pagare i dipendenti". Soldi congelati, almeno fino a fine ottobre, una volta portato a compimento il passaggio di Asset in Cassa di Risparmio.