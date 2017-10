Domagnano: furto da oltre 10mila euro in appartamento

Furto da oltre 10mila euro a Domagnano in un appartamento, ieri mattina, in Strada Paradiso.

Tra le 10 e le 11 la casa era vuota e i ladri sono entrati rubando gioielli in oro, corallo e perle. Nel bottino anche un orologio d'oro.

Alcuni vicini hanno visto passare un motociclo con due uomini durante la mattinata.

Sono in corso accertamenti da parte della Gendarmeria.



VA