Frontale a Monte Colombo: tre i feriti

E' di tre feriti, di cui due in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato nella serata di ieri a Taverna di Monte Colombo. Erano quasi le 23 quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, una Polo si è scontrata frontalmente con una Punto. Ad avere la peggio sono stati un ragazzo di 18 anni e un uomo di 51, soccorsi dal personale del 118 arrivato sul posto con due ambulanze e l'auto medicalizzata, entrambi trasportati col codice di massima gravità all'Infermi di Rimini. Il terzo ferito, un 20enne, ha riportato lesioni di media gravità ed è stato portato al pronto soccorso del "Ceccarini".

Sul luogo del sinistro, per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco.