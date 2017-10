Marsiglia: accoltella a morte due donne invocando Allah

Un uomo nordafricano di 25-30 anni, al grido di Allah u Akbar, ha attaccato alcuni passanti con un coltello nella stazione Saint-Charles a Marsiglia. Le due vittime dell'assalitore avevano 17 e 20 anni, secondo quanto si apprende da fonti del sindacato di polizia Unsa-Police. Le due ragazze sarebbero state una sgozzata, l'altra pugnalata al torace. La polizia conferma anche che l'aggressore ha gridato "Allah u akbar" prima di colpire le sue vittime, come riferito in precedenza dai testimoni. L'assalitore è quindi stato ucciso dai militari: aveva indosso un altro coltello.

I sostenitori dell'Isis celebrano l'attacco sul web, pubblicando foto e appello a nuovi assalti. L'Isis non ha pubblicato per il momento alcuna rivendicazione.

Dopo l'attacco la stazione è stata evacuata ed è scattata un'operazione di polizia. La Police Nationale su Twitter ha invitato i cittadini a "evitare la zona".