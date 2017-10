Falso allarme anti incendio questa mattina alla Biblioteca Gambalunga

Falso allarme questa mattina alla Biblioteca Gambalunga. A causa di un errore da parte di un utente, a metà mattinata è entrato in funzione il sistema antincendio presente nell’edificio, che ha costretto il personale e gli utenti ad evacuare momentaneamente le sale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per un sopralluogo, che ha confermato come non ci siano stati danni né alle persone, né alle cose, a partire dal patrimonio librario. La situazione è tornata alla normalità nel giro di pochi minuti.