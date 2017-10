Fermato in stato di alterazione e denunciato per manifesta ubriachezza

E' stato fermato dalla Polizia Civile all'ora di pranzo all'altezza dei Tavolucci e trovato in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcolici. Un comportamento ostile e molesto che ha indotto gli Agenti a portarlo in comando. Per il sammarinese è scattata una denuncia per manifesta ubriachezza.