Rimini: Carabinieri denunciano 11 persone per guida in stato di ebbrezza e fermano un albanese per droga

Secondo le linee guida impartite dal nuovo Comandate Provinciale, Giuseppe Sportelli, i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno intensificato i servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto della guida sotto l’influenza dell’alcool, un fenomeno che vede interessati soprattutto i più giovani e che può avere conseguenze drammatiche. Nel fine settimana hanno segnalato 11 persone all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’influenza dell’alcool con tasso alcolemico superiore a 0,8 g.l. Inoltre un cittadino albanese domiciliato a Riccione è stato arrestato perché trovato in possesso di 26 dosi di cocaina nascoste in un pacchetto di sigarette nel comodino della stanza d’albergo dove lo stesso alloggiava. I militari hanno scoperto anche materiale vario per il confezionamento in dosi dello stupefacente nonché denaro contante per un importo di oltre 7.000,00 Euro. Processato per direttissima, il 28enne è stato condannato alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione con pena sospesa.