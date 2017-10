Tribunale: in Appello la vicenda di Andrea Gennari, assolto in Primo Grado

L'ispettore della Polizia Civile, al momento sospeso dal Corpo e destinato ad altro ufficio, era stato assolto dalle accuse di omissione di rapporto ed omissione di atti d'ufficio. In Primo Grado non venne ravvisato il dolo

Una vicenda che aveva fatto discutere, quella di Andrea Gennari. All'epoca responsabile amministrativo della Polizia Civile, era entrato per un periodo in malattia, e il suo incarico – che tra le altre cose prevede la gestione delle contravvenzioni e del bilancio – era stato assunto direttamente dal Comandante del Corpo. Albina Vicini si accorse di alcune irregolarità e denunciò i fatti a chi di dovere. Da qui il rinvio a giudizio, di Gennari, per i reati di omissione di rapporto ed omissione di atti d'ufficio. Ma la sentenza di primo grado – nel 2015 - si concluse con un'assoluzione per mancanza dell'elemento psicologico del reato: il dolo. Ad appellarsi fu il Pro Fiscale. Oggi – in Tribunale, alla presenza dello stesso Gennari, al momento sospeso dal Corpo e destinato ad altro ufficio – l'udienza d'appello, nella quale il Procuratore del Fisco ha richiesto la condanna per tutti i capi d'imputazione. La sentenza del Giudice David Brunelli è attesa entro 90 giorni. Così come quelle degli altri 3 casi presi in esame. Tra questi il procedimento nei confronti dei fratelli anconetani David e Donatella Giampieri, condannati per riciclaggio in primo grado – nel marzo 2016 – rispettivamente a 4 anni di prigionia, multa a giorni 30, pari a 6.000 euro; e a 2 anni di prigionia e multa a giorni 10 pari a 500 euro. Secondo la Difesa sarebbe assente il reato, presupposto del riciclaggio. Dalla Procura del Fisco, invece, la richiesta della conferma della sentenza di primo grado.