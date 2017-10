Catalogna: è sciopero generale, aderisce anche il Barcellona

Il giorno dopo il voto sul referendum di indipendenza la Catalogna si è svegliata ferita dalle scene di violenza. Il presidente Puigdemont ha detto che è ''il momento di una mediazione internazionale'' con Madrid. L'obiettivo dell'indipendenza rimane, ha confermato in sostanza, ma si può trattare. ''Useremo la forza della legge'' ha replicato il ministro della giustizia Rafael Català. In tutta la Catalogna migliaia di persone sono scese in piazza davanti ai municipi per denunciare le violenze della polizia spagnola, che hanno provocato 884 feriti. E oggi sarà sciopero generale.



Anche il Barcellona conferma la sua ferma posizione pro-referendum indipendentista e ha deciso di aderire allo sciopero generale indetto dal gruppo Mesa por la Democracia e ha informato che la sede del club rimarrà chiusa tutto il giorno. Tramite un comunicato, la società blaugrana ha confermato che "nessuna delle squadre professionistiche si allenerà presso il centro atletico Joan Gamper".