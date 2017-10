La Squadra mobile di Cesena scova un polacco ricercato da mesi

Hanno seguito un suo parente che gli ha permesso di arrivare a lui. Sono così scattate le manette per un polacco di 30 anni ricercato per una condanna a 5 mesi della Corte di Appello di Bologna. Negli ultimi 5 anni aveva portato a termine una serie di colpi in territorio cesenate: Da resistenza a pubblico ufficiale a ricettazione, a spaccio di droga. Si nascondeva in una camera presa in affitto a Cesena, ora in carcere a Forlì.