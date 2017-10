Stupri Rimini: processo per direttissima per Butungu

Il ventenne Guerlin Butungu è arrivato in Tribunale a Rimini, scortato dal carcere in cui è detenuto dal 3 settembre scorso, giorno in cui è stato arrestato per gli stupri - avvenuti a Miramare nella notte tra il 26 e 27 agosto - di una turista polacca e una trans peruviana - presente al processo -, compiuti con tre minorenni. Per i ragazzi polacchi, c'è il legale che chiede massima riservatezza sui nomi.



Il processo è per direttissima e si tiene davanti al Tribunale Collegiale. Butungu deve rispondere anche della rapina e della tentata violenza del 12 agosto sempre a Miramare di Rimini ai danni di una coppia italiana.



Al momento si sta decidendo se far entrare le telecamere.