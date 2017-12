Faetano: furti in due abitazioni

I furti sono avvenuti nella serata di ieri, in due abitazioni di Faetano che si trovano in strada Campo del Fiume. Ignoti hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per entrare negli appartamenti e mettere a soqquadro le stanze.

Dai sopralluoghi effettuati dalla pattuglia della Gendarmeria e dalle prime testimonianze, sarebbero stati rubati alcuni gioielli d'oro e del denaro in una abitazione, mentre nella seconda alcuni abiti firmati. Una telecamera a circuito chiuso avrebbe ripreso un furto, video ora nelle mani del Reparto di Polizia Giudiziaria che sta indagando sugli episodi.