Frontale in via Ranco: strada chiusa per qualche ora

Via Ranco chiusa al traffico per diverse ore nel pomeriggio di oggi a causa di un brutto incidente stradale che ha visto coinvolte un Audi A3 e una Seat Ibiza, entrambe con targa sammarinese. Poco prima delle 13 le due auto si sono scontrate frontalmente in maniera molto violenta, per ragioni che sono ancora da verificare. Ad avere la peggio il conducente della Seat, trasportato all'Ospedale di Stato con una prognosi di circa 30 giorni. Per i rilievi del sinistro la Polizia Civile; sul posto anche una pattuglia della Gendarmeria per chiudere la strada.