Nadia Toffa è vigile e cosciente

"Adesso parlo con i medici e cerchiamo di risolvere questa scocciatura". Così la Iena bionda, Nadia Toffa, colta da un malore ieri a Trieste e ricoverata da ieri sera al San Raffaele di Milano. In mattinata dall'ospedale era già trapelato che è vigile e cosciente, e qualche ora dopo sul profilo Fb della trasmissione di Italia1 è comparso un suo post. "Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino - ha scritto -ho preso una bella botta, ma tengo duro". Per Nadia oggi è stata una giornata di esami nell'ospedale fondato da Don Verzè. Su cosa abbia avuto esattamente mentre si trovava nell'albergo di Trieste, al momento solo ipotesi. Di sicuro rimane il bollettino emesso ieri: prognosi riservata per patologia cerebrale in fase di definizione.